طرابلس.. أكار يلتقي وزير الداخلية الليبي

الأناضول -

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بالعاصمة طرابلس.ويأتي لقاء الطرفين في إطار زيارة يجريها أكار وقادة الجيش التركي إلى ليبيا.وأفاد مراسل الأناضول، أن أكار زار برفقة رئيس الأركان التركي وقادة القوات، معهد تدريب الشرطة في تاجوراء.وخلال لقائه باشاغا، هنأ أكار الوزير الليبي باليوم الوطني لبلاده الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.وأعرب عن أمله إرساء الأمن والسلام على الأراضي الليبية.بدوره، رحّب باشاغا باستقبال أكار والوفد العسكري المرافق له في ليبيا.وأشار إلى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.وبعد اللقاء، تفقد أكار وباشاغا وقادة عسكريون من البلدين معهد تدريب الشرطة.وفي وقت سابق السبت، وصل وفد عسكري تركي إلى طرابلس برئاسة أكار، ويرافقه رئيس الأركان يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار، والبحرية عدنان أوزبال.