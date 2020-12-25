1.6 مليار دولار.. مصر تتسلم شريحة ثانية لقرض من صندوق النقد

الأناضول -

قال وزير المالية محمد معيط أن مصر تسلمت 1.6 مليار دولار تشكل الشريحة الثانية لقرض من صندوق النقد الدولي.ونقل موقع "مصرواي" الإخباري (خاص) عن معيط في وقت متأخر مساء الخميس، قوله إن مصر "تسلمت بالفعل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار".وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على صرف شريحة جديدة من اتفاقية الاستعداد الائتماني التى وقعتها مصر مع الصندوق في يونيو/ حزيران، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد.وفي يونيو، وافق صندوق النقد على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار في إطار برنامج إصلاحي لمدة عام، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي تسببت بأضرار شديدة للاقتصاد المصري.وسمح الاتفاق للقاهرة بسحب فوري في حينه للشريحة الأولى من القرض بملياري دولار، على أن يتم سحب الباقي على شريحتين على مدى 12 شهرا.وبقي لمصر من القرض شريحة ثالثة بـ1.6 مليار دولار من المقرر سحبها خلال العام 2021.