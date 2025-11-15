ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ترتفع إلى 2.37 مليار دينار في 2026

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد، أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة بلغت نحو 2.37 مليار دينار مقابل 2.29 مليار دينار خلال 2025، وذلك خلال جلسة مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



إصلاح منظومة التكوين ومواءمتها مع سوق الشغل



تعزيز البحث العلمي والمخابر الجامعية



مشاريع البنية التحتية والمبيتات الجامعية



مداخلات النواب



أوضح الوزير أن الوزارة تتجه نحوعبر مراجعة نظام التأهيل في "إمد"، مع مرافقة المؤسسات الجامعية لتحديث مسالك التكوين بناءً على تقييمات موضوعية ودمج خصوصيات كل جهة ضمن عروض التكوين الجامعية.وأشار منذر بالعيد إلى إعداد، وتكوين نحوفي إعداد مسالك التكوين في الاختصاصات الأفقية واللغوية والتعليمية، بهدف تعزيز قدرة خريجي التعليم العالي على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.بالنسبة للبحث العلمي، أكد الوزير إعادة النظر في، ودعم إنشاء مخابر جديدة في الجامعات الفتية، مع تعزيز التحكم في تمويل هذه المخابر وضمان حسن التصرف في الموارد.كما أشار إلى استعداد الوزارة لانطلاق أشغالمن خلال صياغة مشاريع ونصوص قانونية ذات بعد استراتيجي سيتم عرضها قريبًا على المجلس.أوضح الوزير أن الوزارة ستنجز في 2026 نحوللجامعات، منها 74 مشروع تهيئة وصيانة و70 مشروع بناء وتوسيع، مع تدعيم طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بحواليضمن المشاريع المستمرة و1200 سرير ضمن المشاريع الجديدة.وستستلم الوزارة قبل الموسم الجامعي القادم مبيتًا جامعيًا بسيدي ثابت وآخر ببنزرت، بالإضافة إلىفي سيدي ثابت وسوسة وصفاقس والقيروان وقفصة.انتقد عدد من النواب، مطالبين بصيانة المبيتات المتقادمة وتعزيز البرامج الثقافية.كما نبهوا إلى، داعين لتوفير الإمكانيات اللازمة لمزاولة الأبحاث العلمية، وانتقدوا توزيع المنح الجامعية للطلبة، مؤكدين ضرورة مراجعة المعايير لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل.كما رأى النواب أنولا تفي بالحاجيات، مؤكدين ضرورة توجيه المنظومة البحثية نحو الأولويات الوطنية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.