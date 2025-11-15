ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ترتفع إلى 2.37 مليار دينار في 2026
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد، أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة بلغت نحو 2.37 مليار دينار مقابل 2.29 مليار دينار خلال 2025، وذلك خلال جلسة مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
إصلاح منظومة التكوين ومواءمتها مع سوق الشغل
أوضح الوزير أن الوزارة تتجه نحو إصلاح منظومة التكوين عبر مراجعة نظام التأهيل في "إمد"، مع مرافقة المؤسسات الجامعية لتحديث مسالك التكوين بناءً على تقييمات موضوعية ودمج خصوصيات كل جهة ضمن عروض التكوين الجامعية.
وأشار منذر بالعيد إلى إعداد دليل مرجعي جديد قائم على هندسة التكوين، وتكوين نحو 700 أستاذ جامعي في إعداد مسالك التكوين في الاختصاصات الأفقية واللغوية والتعليمية، بهدف تعزيز قدرة خريجي التعليم العالي على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.
تعزيز البحث العلمي والمخابر الجامعيةبالنسبة للبحث العلمي، أكد الوزير إعادة النظر في الخارطة البحثية وفق الأولويات الوطنية، ودعم إنشاء مخابر جديدة في الجامعات الفتية، مع تعزيز التحكم في تمويل هذه المخابر وضمان حسن التصرف في الموارد.
كما أشار إلى استعداد الوزارة لانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم من خلال صياغة مشاريع ونصوص قانونية ذات بعد استراتيجي سيتم عرضها قريبًا على المجلس.
مشاريع البنية التحتية والمبيتات الجامعيةأوضح الوزير أن الوزارة ستنجز في 2026 نحو 144 مشروعًا للبنية التحتية للجامعات، منها 74 مشروع تهيئة وصيانة و70 مشروع بناء وتوسيع، مع تدعيم طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بحوالي 7 آلاف سرير ضمن المشاريع المستمرة و1200 سرير ضمن المشاريع الجديدة.
وستستلم الوزارة قبل الموسم الجامعي القادم مبيتًا جامعيًا بسيدي ثابت وآخر ببنزرت، بالإضافة إلى 6 مركبات رياضية في سيدي ثابت وسوسة وصفاقس والقيروان وقفصة.
مداخلات النوابانتقد عدد من النواب تردّي ظروف الإقامة في المبيتات الجامعية وتدني جودة الأكلة، مطالبين بصيانة المبيتات المتقادمة وتعزيز البرامج الثقافية.
كما نبهوا إلى بطالة حاملي شهادات الدكتوراه واستمرار هجرة الأدمغة والكفاءات، داعين لتوفير الإمكانيات اللازمة لمزاولة الأبحاث العلمية، وانتقدوا توزيع المنح الجامعية للطلبة، مؤكدين ضرورة مراجعة المعايير لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل.
كما رأى النواب أن الاعتمادات المالية للبحث العلمي ضعيفة ولا تفي بالحاجيات، مؤكدين ضرورة توجيه المنظومة البحثية نحو الأولويات الوطنية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.
