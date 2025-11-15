بورصة تونس تحتل في المرتبة الرابعة على مستوى البورصات العربية من حيث الاداء-صندوق النقد العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت بورصة تونس للأوراق المالية في نهاية الربع الثالث من سنة 2025 تحسنا في الاداء مسجلة زيادة بنسبة 14ر7 بالمائة لتحل في المرتبة الرابعة على مستوى البورصات العربية، وفق النشرة الفصلية الاخيرة للأسواق المالية العربية التي نشرها صندوق النقد العربي.

وعلى مستوى القيمة السوقية، سجلت بورصة تونس ارتفاعا بقيمة 829 مليون دولار مقابل زيادة في قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية ب4ر18 مليون دولار.

في المقابل تراجع عدد الاسهم المتداولة في بورصة تونس خلال نفس الفترة بنحو 1ر13 مليون سهم .





علما ان مؤشرات أداء أسواق الأوراق المالية العربية شهدت خلال الربع الثالث من سنة 2025 تقلبا انتهى بأداء إيجابي في معظم الاسواق تماشيا مع أداء الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب للأسواق المالية العربية ارتفاعا على اساس ربع سنوي بنحو 42ر1 بالمائة وعلى أساس سنوي بنسبة 98ر5 بالمائة.



يشار الى انه حسب المسؤولين على بورصة الاوراق المالية فقد بلغت السوق المالية التونسية مستويات مهمة تجعل منها فضاء أمثل لتعبئة الادخار طويل المدى وتمويل الاستثمار، فضلا عن كونها مصدر تمويل مكمل للتمويل البنكي.

وتعد السوق المالية شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، لا سيما وأنها تشهد حركية من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية، لتدعيم مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد الوطني.

وتعمل بورصة تونس، بحسب المسؤولين، على نشر الثقافة المالية لدى أصحاب المؤسسات بالقطاع الخاص والتعريف بمزايا التمويل عن طريق البورصة من خلال تطبيقات متخصصة إلى جانب العديد من الآليات الأخرى. علما ان مؤشرات أداء أسواق الأوراق المالية العربية شهدت خلال الربع الثالث من سنة 2025 تقلبا انتهى بأداء إيجابي في معظم الاسواق تماشيا مع أداء الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب للأسواق المالية العربية ارتفاعا على اساس ربع سنوي بنحو 42ر1 بالمائة وعلى أساس سنوي بنسبة 98ر5 بالمائة.يشار الى انه حسب المسؤولين على بورصة الاوراق المالية فقد بلغت السوق المالية التونسية مستويات مهمة تجعل منها فضاء أمثل لتعبئة الادخار طويل المدى وتمويل الاستثمار، فضلا عن كونها مصدر تمويل مكمل للتمويل البنكي.وتعد السوق المالية شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، لا سيما وأنها تشهد حركية من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية، لتدعيم مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد الوطني.وتعمل بورصة تونس، بحسب المسؤولين، على نشر الثقافة المالية لدى أصحاب المؤسسات بالقطاع الخاص والتعريف بمزايا التمويل عن طريق البورصة من خلال تطبيقات متخصصة إلى جانب العديد من الآليات الأخرى.