أسعار النفط متذبذبة وسط إغلاقات "كورونا" وآمال اللقاح

الأناضول -

تذبذبت أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا منذ الإثنين الماضي، وسط تباين في معنويات الأسواق مع أنباء إغلاقات في عديد الدول للوقاية من تفش أكبر لفيروس كورونا، وآمال لقاحات تقضي على الفيروس.وبدأت عدة دول في أوروبا، وضع قيود على الأسواق المحلية لكسر سلسلة تفشي الوباء، مع قرب الدخول في عطلة أعياد الميلاد، بهدف خفض أعداد الإصابات المقلق في الآونة الأخيرة.ومن البلدان التي أعلنت عن قيود يبدأ بعضها اليوم الأربعاء، وتستمر حتى مطلع العام المقبل، ألمانيا وبريطانيا، والدنمارك، وهولندا وإيطاليا وفرنسا، ودول خارج التكتل مثل كندا.وبحلول الساعة (07:43 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 0.40 بالمئة أو 21 سنتا إلى 50.55 دولارا للبرميل.كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.31 بالمئة أو 15 سنتا إلى 47.48 دولارا للبرميل.في المقابل، بدأت بلدان مثل بريطانيا حملات تطعيم ضد الفيروس، ما يشكل بارقة أمل لتوسيع نطاق اللقاحات عالميا، واستئناف التعافي الاقتصادي عالميا.