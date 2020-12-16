الريال يتجاوز بلباو ويقترب من الصدارة

الأناضول -

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاث أهداف لهدف، الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 لمنافسات الدوري الإسباني.وضع الألماني توني كروس فريقه الريال بالمقدمة عند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.وأدرك بلباو التعادل في الدقيقة 52 بهدف حمل توقيع أندير كابا، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.ونجح الريال في التقدم مجددًا من عرضية لعبها داني كارفاخال داخل منطقة جزاء الفريق الباسكي، وصلت للفرنسي كريم بنزيما، الذي حول برأسه الكرة داخل شباك بلباو في الدقيقة 74.وأكد بنزيما تفوق فريق العاصمة بهدف ثالث سجله في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، مستثمرًا كرة قدمها له زميله لوكا مودريتش.ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 26 معززًا مركزه الثالث، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد المتصدر وأتلتيكو مدريد الوصيف.فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.