   Cherifa Fadel - الصبر  

نفط برنت دون 50 دولارا وسط تشديد تدابير كورونا عالميا

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 10:50 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - تراجعت أسعار النفط الخام دون 50 دولارا بالنسبة لخام برنت، الثلاثاء، وسط تشديد إجراءات عالمية للوقاية من تفشي أكبر لجائحة كورونا، خاصة في أوروبا.

وتجاهلت أسعار الخام اليوم، الآمال المعقودة على بدء ترخيص وتوزيع لقاحات كورونا، لتتراجع من ذروة 9 شهور المسجلة خلال وقت سابق الجمعة الماضية.


وعند الساعة (07:18 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.85 بالمئة أو 40 سنتا إلى 49.87 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.62 بالمئة أو 30 سنتا إلى 46.68 دولارا للبرميل.

وتزايدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قبيل الدخول بعطلة أعياد الميلاد، خاصة في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا، وإيطاليا وفرنسا.

وتأثرت أسعار الخام سلبا بنتائج تقرير شهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" صدر الإثنين، أظهرت ارتفاع إنتاج الخام من جانب المنظمة بأكثر من 700 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

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