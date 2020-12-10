هانتر ابن الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن يخضع لتحقيق ضريبي

الأناضول -

قال هانتر ابن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.وبحسب بيان صادر عن هانتر يتولى التحقيق في هذا الموضوع محققو الادعاء الفيدرالي في ولاية ديلاوير.وقال نجل الرئيس إنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة" لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".وذكر هانتر إنه علم بأمر التحقيق يوم الثلاثاء. ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.بدوره قال الفريق المكلف بترتيب العملية الانتقالية لتسلم بايدن ونائبته كامالا هاريس الحكم إن الرئيس المنتخب "فخور جداً بإبنه".وجاء في بيان من الفريق أن هانتر "مرّ بتحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة خلال الأشهر الأخيرة، وخرج منها أقوى من ذي قبل".وكان هانتر، البالغ من العمر 50 عاماً، هدفاً لانتقاد الجمهوريين خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2020.وكان وجوده في مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الأوكرانية - حينما كان والده نائباً للرئيس - قد تعرض للتدقيق خلال محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام.وواجه ترامب اتهاما بالضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق في أنشطة عائلة بايدن في البلاد وباستخدام المساعدات العسكرية كورقة مساومة. وتعرض ترامب للعزل من جانب مجلس النواب، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، لكنه حصل على البراءة من جانب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.ويأتي التحقيق في المعاملات الضريبية لهانتر في وقت يعكف الرئيس المنتخب على تشكيل حكومته.وذكرت تقارير إعلامية أنه إذا استمرت القضية حتى موعد تسلم بايدن مهام منصبه الشهر المقبل، فإن الشخص الذي سيختاره لمنصب النائب العام سيشرف على التحقيق.