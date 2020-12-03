"نتفليكس" تقرر فتح مكتب لها في إسطنبول

الأناضول -

أعلنت شركة "نتفليكس" الأمريكية المتخصصة في تزويد خدمة البث الحي والفيديو، قرارها افتتاح مكتب لها في مدينة إسطنبول.وأوضحت الشركة (Netflix) في بيان، الخميس، أن لديها 195 مليون مشترك حول العالم.واعتبر البيان أن افتتاح المكتب في تركيا، سيكون وسيلة أقوى لنقل الإنتاج التركي إلى العالم.وأضاف أن المكتب سيفتتح في النصف الثاني من العام المقبل، وأنه سيوفر فرص عمل جديدة.وتضمن البيان وجهة نظر وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، الذي أوضح أن صناعة السينما والمسلسلات التركية شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام 15 الماضية.وأضاف أن الإنتاج الفني التركي أحد أدوات الترويج والدبلوماسية الثقافية، فضلا عن الحجم الاقتصادي.ورحب الوزير التركي بقرار الشركة العالمية، مشيرا إلى أن الإنتاج الفني التركي سيحظى بالمتابعة في 190 دولة، وسيساهم في تطوير الأفلام السياحية.ومؤخرا، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن من يتابعون الأفلام والمسلسلات التركية حول العالم، عبر منصة " نتفليكس" يزداد اهتمامهم بثقافة البلاد وتاريخها.وأفاد بيان صادر عن منصّة "نتفليكس"، أن استطلاع الرأي الذي أجري في 8 دول يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة، أظهر دور الأفلام والمسلسلات التركية المعروضة عبر المنصة، في تشجيع مشاهديها على إنشاء صداقات من تركيا والعمل مع مواطنيها وقضاء وقت معهم.