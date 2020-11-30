ليبيا.. عقد الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الثلاثاء

الأناضول -

حددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غدا الثلاثاء، موعدا لعقد الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق عضو مشارك بالحوار.وقال عضو لجنة الحوار مفضلا عدم نشر اسمه، للأناضول الإثنين، إن "البعثة الأممية حددت غداً الثلاثاء لعقد جلسة لمناقشة المقترحات بشأن آليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي".وأضاف ذات المصدر، أن "الجلسة ستجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وستناقش مجموعة من مقترحات جديدة تقدم بها عددا من الأعضاء المشاركين"، دون تفاصيل.والأربعاء، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد.كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.ومنذ سنوات، تعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.ويترقب الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى الحوار السياسي، بعد العقبات المعرقلة لطريق حل الأزمة على كافة المستويات.