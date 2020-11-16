   Warda - على عيني  

لا بأس عليك يا محرزية.. لقد أوجعت أصحاب القلوب المريضة

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 00:31 قراءة: 1 د, 13 ث
حياة بن يادم

لم تسلم محرزية العبيدي و هي على فراش المرض من سخرية خبير الغلبة و التعاسة في سقطة أخلاقية لم نشهد لها مثيل . و من هستيريا أصحاب النفوس الضعيفة الملوثة بالكراهية، و من مرضى الحقد الإيديولوجي و فوبيا النهضة.


محرزية،
التي مثلت لهم غصة في انتخابات 2011، عندما اعتلت إمرأة محجبة و لأول مرة في تاريخ تونس كرسي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الـتأسيسي. الذي انبثق عن مطالب ثورة الحرية و الكرامة.

محرزية،
التي عرفت بمواقفها الصارمة أثناء ترأسها العديد من الجلسات الساخنة في البرلمان التونسي. و نجحت باقتدار في إدارة المرحلة التأسيسية.

محرزية،
التي أبدعت كنائبة عن جهة نابل في تواصلها و إنصاتها لمشاكل أهاليها. مؤدية دورا جديدا بعيدا عن صالونات المجلس، كإمرأة ميدانية متابعة للمشاريع و مطّلعة على هموم المواطنين. لترفع الغمّة على المرأة التونسية و تخرجها من دورها الصّوري و الشكلي الى الدور الفعلي.

محرزية،
المرأة، السياسية المرحة المسالمة، صاحبة الكفاءة العالية، صاحبة الابتسامة الدائمة، صاحبة ثقافة التعايش و التسامح، وعائها ينضح بكل شيء جميل.

محرزية،
التي أوجعتهم كثيرا و لا لوم عليهم، لأنه كل وعاء ينضح بما فيه، خبراء "المهزلة و المستنقعات" و من شبوا بين الاوحال و القمامة فوعاءهم ينضح بالسيء و بالقبيح و بالعدوانية و الهدم و كل مفاسد الحياة.

محرزية،
سلمت يا صاحبة القلب السليم، يا من كنت صوتا لمن لا صوت لهم، لا بأس من المرض البدني كلنا عرضة و بأقدار للأمراض الجسدية التي لا نخشاها كما نخشى أمراض الأنفس و الأرواح.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215124



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 16 نوفمبر 2020 | 30 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:59 05:29
17°
 24° % 67 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-1720°-1620°-1719°-1619°-16
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة