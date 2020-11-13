وفيات كورونا.. 71 بالأردن و48 في العراق

الأناضول -

أعلن الأردن، الجمعة، تسجيل 71 وفاة جراء كورونا، فيما سجل العراق 48 وفاة بالفيروس.في الأردن، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 71 وفاة و4.469 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 165 حالة تعاف منه.وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 136.555؛ منهم 1.618 متوفيا، و10.301 متعافيا.وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 48 وفاة و2.690 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 2.628 مريضا منه.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 514.496؛ بينها 11.580 وفاة، و441.856 حالة تعاف.وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 53 مليونا و316 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و302 ألفا، وتعافى ما يزيد على 37 مليونا و349 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".