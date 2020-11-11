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البحرين : وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 09:08 قراءة: 0 د, 22 ث
وكالات - نعي الديوان الملكي البحرينى، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى الأراضى ن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.


وأمر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً وتنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

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