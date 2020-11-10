المكي يتحدث عن عزل البرلمان لرئيس البيرو بسبب الفساد وانصار قيس سعيد يردون " رئيسنا نظيف"

باب نات -

" البيرو:



بالإمس و للمرة الثانية في ظرف سنتين البرلمان يعزل رئيس البلاد بسبب الفساد.

التصويت تم بأغلبية 105 على مجموع 130 نائب الذين يتكون منهم البرلمان ."

نشر القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي على صفحته في الفيسبوك تدوينة اورد فيها خبرا عن اقالة البرلمان في دولة البيرو لرئيس الجمهورية هناك بسبب فساده.وكتب المكيولان كان الخبر عن الرئيس البيروفي لكن انصار قيس سعيد حولوها الى محاولة من المكي والنهضة استهداف قيس سعيد.وقالت احدى التعليقات على التدوينة " في تونس العكس الرئيس هو الوحيد النظيف المفروض يعزلو النواب لكل" "ولا مجال للمقارنة".وكان البرلمان (الكونغرس) في بيرو قرر عزل رئيس البلاد مارتن فيزكارا، بدعوى الكذب بخصوص تهم الفساد الموجهة ضده.وصوت 105 نائبًا لصالح قرار عزله، فيما رفضه 19 وأمتنع 4 عن التصويت، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في بيرو.وردًا على ذلك، خرج المئات من أنصار فيزكارا إلى الشوارع للاحتجاج على عزله.وقال فيزكارا مخاطبًا الشعب عبر حسابه في تويتر: " كنتم أكبر داعم لي وسند خلال فترة حكمي الممتدة لعامين و8 أشهر، وبالرغم من الصعوبات قمنا بإنشاء هذا الدرب سويًا، أغادر وأنا أشعر براحة الضمير".وكان الكونغرس في بيرو بدأ عملية عزل فيزكارا في 3 نوفمبر الحالي، بدعوى "منع تحقيق العدالة"، فيما يخص بتهم الفساد الموجهة ضده.ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مانويل مارينو رئاسة البلاد حتى 28 جويلية 2021، لعدم وجود نائب للرئيس.