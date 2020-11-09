فرنسا: زعيم أقصى اليسار جان لوك ميلنشون يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة 2022

فرانس 24 -

قال زعيم أقصى اليسار الفرنسي جان لوك ميلنشون الأحد إنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2022 إذا حصل على دعم شعبي كاف.وقال ميلنشون في محطة (تي.إف 1) التلفزيونية: "أنا مستعد للترشح"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك إلا إذا دعم 150 ألف شخص التماسا عبر الإنترنت. وأضاف: "علينا أن نضيء النور في نهاية النفق للناس ويمكننا أن نفعل الأمور بشكل مختلف."وكان قد حصل على نسبة غير مسبوقة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2017 بلغت 19.5 في المئة. وكان قد رشح نفسه أيضا للرئاسة عام 2012.ويتزعم ميلينشون معارضة السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون كما أنه من أنصار احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة. وانتقد مرار طريقة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في فرنسا حيث تجاوز عدد الوفيات 40 ألفا.وفي ديسمبر/كانون الثاني 2019كانت محكمة في إحدى ضواحي باريس قد قضت بسجن الزعيم اليساري ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها ثمانية آلاف يورو (9509 دولارات) بسبب ترهيبه لمسؤولين كانوا يحققون معه بشأن مخالفات تمويل محتملة.فرانس24/ رويترز