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قدم.. كايسيدو يُنقذ لاتسيو من هزيمة محققة أمام يوفنتوس

Photo Claudio Pasquazi
Publié le Dimanche 08 Novembre 2020 - 16:14 قراءة: 0 د, 51 ث
الأناضول - حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة لاتسيو بضيفه يوفنتوس، الأحد، في مباراة لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

قدم الفريقان شوطا أول مميزا تبادلا خلاله الفرص والسيطرة على اللعب، وسط خطورة أكبر من يوفنتوس الذي أعتمد على تناقل الكرات السريعة، في وجود كل من كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا في المقدمة.


واستثمر يوفنتوس هجمة منظمة بدأت بمجهود فردي رائع من خوان كوادرادو، محرزًا هدفه الأول عن طريق البرتغالي رونالدو في الدقيقة 15.

وعقب الهدف، حاول لاتسيو التعديل وتمكن من صناعة عدة فرص خطرة على مرمى الحارس تشيزني، لكن دون نجاح في هز الشباك.

وجاء الشوط الثاني كسابقه مع فرص أكثر من قبل لاتسيو على مناطق يوفنتوس، الذي اعتمد على الكرات المرتدة السريعة والتي لم تخل من الخطورة.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها خطف المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدفًا منح به التعادل لفريقه لاتسيو، بعدما استغل كرة وصلته داخل جزاء يوفنتوس، سددها عن يسار الحارس تشيزني.

وبذلك، صعد يوفنتوس إلى المركز الثالث مؤقتًا بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 13، فيما وصل رصيد لاتسيو إلى النقطة 11 في المركز التاسع.

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