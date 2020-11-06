تركيا.. اكتشاف هيكل عظمي بشري عمره 8500 عام

الأناضول -

عثر علماء آثار على هيكل عظمي بشري يقدر عمره بـ8500 عام، في ولاية بيلاجيك شمال غربي تركيا، يعد من أقدم الهياكل المكتشفة في المنطقة.وقالت بلدية بيلاجيك في بيان إنه جرى اكتشاف الهيكل خلال حفريات أثرية في أرض فارغة ملاصقة لأحد المباني السكنية، في حي بهتشلي أفلر، إثر عثور مواطن على قطع سيراميك في الأرض وقيامه بإبلاغ متحف الآثار بذلك.ونقلت البلدية عن مسؤول الحفريات الأثرية في المنطقة، أركان فيدان، قوله إن التحاليل أظهرت أن الهيكل العظمي يعود لشخص عاش قبل نحو 8500 عام.وأضاف فيدان أن "هذا الهيكل العظمي ليس الأقدم على مستوى بيلاجيك فحسب، بل يعد أقدم هيكل عظمي لفتى يافع من العصر الحجري الحديث في منطقة غرب الأناضول".وتابع: "يمكننا القول إنه أقدم مزارع معروف غربي الأناضول".بدوره أعرب رئيس بلدية بيلاجيك سميح شاهين، عن سعادته بهذا الكشف الأثري في المدينة.ولفت إلى أن الحفريات الآثرية ستتواصل في المنطقة، وستسهم في تعزيز الأنشطة الثقافية والسياحية في بيلاجيك.