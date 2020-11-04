تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 88.8 بالمئة في سبتمبر

الأناضول -

صناعة الطيران تصل لطريق مسدود للتعافي مع تجدد إصابات كوفيد-19، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، تراجع طلب الركاب العالمي على السفر الجوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 88.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل انكماش 88.5 بالمئة في أغسطس/آب السابق له، ما يعكس استمرار تأثيرات كوفيد-19.وأوضح تقرير، صادر عن "إياتا" الأربعاء، الطلب المحلي عالميا هبط في سبتمبر بنسبة 43.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مسجلا تحسنا من انخفاض 50.7 بالمئة بالشهر السابق.وتابع التقرير: "وصلت صناعة الطيران لطريق مسدودة للتعافي، مع تجدد إصابات كوفيد-19 خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع اعتماد الحكومات على أداة الحجر الصحي".وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى وقف الزخم نحو إعادة فتح الحدود للسفر، على الرغم من أن أداء الأسواق المحلية أفضل بدعم التحسينات في الصين وروسيا.وتعليقا على التقرير، قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ"إياتا"، إن حركة المرور المحلية تمثل أكثر قليلاً من ثلث إجمالي حركة المرور، لذا فهي لا تكفي للحفاظ على التعافي العام.وخلال الشهر الماضي، عمق "إياتا"، توقعاته لانخفاض إيرادات صناعة الطيران العالمي بنسبة 46 بالمئة خلال العام 2021، قياسا على الإيرادات المحققة بالعام 2019 البالغة 838 مليار دولار.والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.