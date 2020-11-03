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الجزائر .. تراجع إيرادات النفط 41 بالمئة في 9 أشهر بسبب تقلص الطلب وانخفاض الأسعار.

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 16:58 قراءة: 1 د, 6 ث
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، الثلاثاء، تراجع إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بمقدار 10.4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2019.

وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال جلسة في البرلمان نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن مداخيل الجزائر من صادرات النفط والغاز بلغت 14.6 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، منخفضة 41 بالمئة من 25 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2019.


وعزا عطار، الذي يرأس منظمة أوبك حاليا، تراجع إيرادات البلاد من صادرات المحروقات الى تقلص صادرات النفط والغاز بنسبة 14 بالمائة خلال الفترة.

وأضاف عطار أن هذا التراجع مرده أيضا تدهور اسعار النفط حيث وصلت الى حدود 41 دولار للبرميل في نهاية سبتمبر، مقابل 65 دولار في نفس الفترة من 2019، بانخفاض 24 دولار للبرميل.

وأشار الوزير الجزائري إلى مخاوف لدى تحالف "أوبك+" من أن موجة ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع الطلب العالمي على النفط بأكثر.

وتتوقع "أوبك" تراجع الطلب في 2020 بمقدار 9 ملايين برميل يوميا.

وحققت الجزائر مداخيل من صادرات المحروقات بحوالي 33 مليار دولار عام 2019.

ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل 93 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.

وأطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أشهر خطة إنعاش اقتصادي جديدة تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.



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