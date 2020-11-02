فرنسا تتجه لحظر أنشطة جمعية تركية

الأناضول -

جمعية "أولكو أوجاقلاري" القومية التركية

تعتزم السلطات الفرنسية حظر أنشطة جمعية "أولكو أوجاقلاري" (القومية التركية) على أراضيها.وأفاد مراسل الأناضول أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قال في تصريح أمام اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية الإثنين، إنه سيقرر حظر الجمعية المعروفة بـ"الذئاب الرمادية".وأوضح أنه سيتخذ قرار الحظر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.وفي 28 أكتوبر الماضي، أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أتراك بجروح إثر تعرضهم للعنف من قبل متظاهرين مؤيدين لأرمينيا في مدينة فيين جنوبي فرنسا.وإثر الحادثة نظم أتراك مسيرات احتجاجية على عنف المتظاهرين الأرمن، في مدينتي ليون وديجون، استخدمت خلالها الشرطة الفرنسية غازات مسيلة للدموع لتفريق المسيرات، فضلا عن تغريم المشاركين فيها.وصدرت مطالبات من قبل بعض الساسة وأوساط رسمية بترحيل الأتراك المشاركين في المسيرات، بينما التزمت تلك الجهات الصمت حيال عنف المتظاهرين الأرمن.