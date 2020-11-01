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قدم.. نابولي يسقط على أرضه بثنائية من ساسولو

@en_sscnapoli/twitter
Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 20:50 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - سقط نابولي على ميدانه أمام ساسولو بهدفين دون رد، الأحد، في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ساسولو هدفه الأول عند الدقيقة 59، من خلال ركلة جزاء ترجمها بنجاح متوسط الميدان مانويل لوكاتيلي.


وجاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة، عن طريق الفرنسي ماكسيم لوبيز.

وبهذا، رفع ساسولو رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نابولي عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت، تغلب روما على مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من ليوناردو سبينازولا وبيدرو رودريغيز، في الدقيقتين 12 و70.

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