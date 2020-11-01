ليفركوزن يعود بالنقاط الكاملة من أرض فرايبورغ

الأناضول -

تغلب باير ليفركوزن على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.وضع المهاجم لوكاس هويلير فريقه فرايبورغ في المقدمة مُبكرًا، بهدف أحرزه بعد مرور ثلاث دقائق فقط من إنطلاق المباراة.وجاء رد ليفركوزن في الدقيقة 29 عندما سجل له مهاجمه الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدف التعديل، قبل أن يعود اللاعب ذاته وتقدم للضيوف بهدف ثان عند الدقيقة 42.وعزز لاعب الوسط ناديم أميري ذو الأصول الأفغانية تقدم ليفركوزن بهدف ثالث سجله عند الدقيقة 64، ليتمكن فرايبورغ بعد مضي ثمان دقائق من تقليص الفارق عبر المهاجم نيلز بيترسن.ونجح المدافع جوناثان غلاو تاه في تأمين فوز فريقه ليفركوزن بتسجيله هدفًا رابعًا مع حلول الدقيقة 77.وبهذا، صعد باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 12، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.