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إيطاليا.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الوباء وبلغت 39 ألفا و811

photo Pier Marco Tacca
Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 21:10 قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - روما - بلغت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 39 ألفا و811، وهي الأعلى منذ بداية الوباء.

وحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة الإيطالية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 902 ألف و490.


كما سجلت السلطات 425 وفاة خلال آخر 24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 41 ألفا و63.

أمّا حصيلة المتعافين من الفيروس، فارتفعت إلى 328 ألفا و891 عقب تسجيل 5 آلاف و966 حالة شفاء.

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