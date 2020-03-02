Lundi 02 Mars 2020
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حياة بن يادم
ما إن أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، عن وجود أول إصابة كورونا في تونس. حتى اشتغلت المكينة "الكورونية" للكيانات الخبيثة و السامة المتخصصة في التشويه و الحقد الاعمى. تعكس هذه الكيانات قمة الجهل و الغباء، واصفين الوزير بأبشع النعوت و من بينها انه "عتبة"، و الغريب في الأمر انهم يدّعون الحداثة في حين يستعيرون أوصاف لا تشبه الحداثة في شيء. و يعلمون جيدا أن الوباء ظاهرة عالمية لم تستثن أي منطقة جغرافية. و وصلت نذالتهم الترحيب بالفيروس نكاية في الوزير.
يتضح أن هؤلاء "الحداثيين" متخرجين من مدرسة المستنقعات و الأوحال و القمامة. و لا تنطق أفواههم إلا بمفردات القذارة و القرف و وعاؤهم ينضح بالسيء و بالقبيح و الهدم و كل مفاسد الحياة.
كما يتضح أن الوزير الجديد، أوجعهم كثيرا، لأنهم يعلمون جيدا انه لا يشبه قذارتهم و انحطاطهم .
سيدي الوزير، سر و لا تلتفت إلى الخلف و غضّ الطرف عن هذه الكيانات اللئيمة و الحاقدة، التي لا تفهم معنى كرم التعامل و لا تبالي بحملات الحقد والعدوانية.
اللهم احفظ وطننا من الأمراض و الوباء، و كذلك من الكيانات "المكرونة"، و اصرف عنا السوء و جميع الأسقام و ازرع في بلادنا راحة دائمة و أملا بك لا يخيب يا رب.
من نوائب الدهر، أن هناك من بنو جلدتنا من يعتبرون كورونا أهون عليهم من المكي.
حياة بن يادم
ما إن أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، عن وجود أول إصابة كورونا في تونس. حتى اشتغلت المكينة "الكورونية" للكيانات الخبيثة و السامة المتخصصة في التشويه و الحقد الاعمى. تعكس هذه الكيانات قمة الجهل و الغباء، واصفين الوزير بأبشع النعوت و من بينها انه "عتبة"، و الغريب في الأمر انهم يدّعون الحداثة في حين يستعيرون أوصاف لا تشبه الحداثة في شيء. و يعلمون جيدا أن الوباء ظاهرة عالمية لم تستثن أي منطقة جغرافية. و وصلت نذالتهم الترحيب بالفيروس نكاية في الوزير.
يتضح أن هؤلاء "الحداثيين" متخرجين من مدرسة المستنقعات و الأوحال و القمامة. و لا تنطق أفواههم إلا بمفردات القذارة و القرف و وعاؤهم ينضح بالسيء و بالقبيح و الهدم و كل مفاسد الحياة.
كما يتضح أن الوزير الجديد، أوجعهم كثيرا، لأنهم يعلمون جيدا انه لا يشبه قذارتهم و انحطاطهم .
سيدي الوزير، سر و لا تلتفت إلى الخلف و غضّ الطرف عن هذه الكيانات اللئيمة و الحاقدة، التي لا تفهم معنى كرم التعامل و لا تبالي بحملات الحقد والعدوانية.
اللهم احفظ وطننا من الأمراض و الوباء، و كذلك من الكيانات "المكرونة"، و اصرف عنا السوء و جميع الأسقام و ازرع في بلادنا راحة دائمة و أملا بك لا يخيب يا رب.
من نوائب الدهر، أن هناك من بنو جلدتنا من يعتبرون كورونا أهون عليهم من المكي.
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Par:cartaginois2011 (Nigeria )
Sur: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس ''كورونا''