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ترامب يعين مديرًا جديدًا للاستخبارات الأمريكية

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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الأناضول - واشنطن - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن ترشيح جون راتكليف، ليكون مدير الاستخبارات الوطنية".


وأضاف: "اتخذت القرار في وقت مبكر، لكن جون أراد الانتظار حتى يتم الانتهاء من تقرير المفتش العام. جون رجل بارز ذو موهبة كبيرة!".

يذكر أن ترامب رشح راتكليف ليكون مديرا للمخابرات الوطنية بعد تنحي دان كوتس عن منصبه في يوليو/تموز الماضي، لكنه سحب اسمه من الترشيح بعد أن أثيرت مخاوف بشأن مؤهلاته.

وكان ترامب قد أعلن في 20 فبراير/ شباط الجاري تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

  
  
  

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