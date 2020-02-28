أسعار النفط بأدنى مستوى منذ 2017 وسط إجراءات لكبح ''كورونا''

Vendredi 28 Février 2020



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الأناضول

- تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الجمعة، قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو / تموز 2017، مدفوعة بإجراءات عالمية لكبح جماح فيروس "كورونا"، وتوقعات بخفض إضافي للنمو العالمي في 2020.ومساء الخميس، أعلن جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ان تفشي فيروس كورونا عالميا، سيكون له تداعيات سلبية إضافية على الاقتصاد العالمي، "الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك".واتخذت غالبية دول العالم، تدابير وقيود سفر وتنقل من وإلى البلدان التي تسجل ارتفاعا في وتيرة الإصابات المؤكدة بالفيروس، المسمى علميا بـ (كوفيد - 19).والجمعة، ارتفع عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بالفيروس، إلى 2860 حالة، منها 2790 وفاة في الصين لوحدها، بينما بلغ إجمالي الإصابات العالمية 83.381 ألف حالة.وبحلول الساعة (06:12 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو / أيار، بنسبة 2.88 بالمئة أو 1.49 دولارا إلى 50.26 دولارا للبرميل.وأسعار خام برنت المسجلة الجمعة، قريبة من أدنى تداولات منذ منتصف يوليو/ تموز 2017، بحسب شاشة عرض أسعار النفط التاريخية.في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل / نيسان بنسبة 3.19 بالمئة أو 1.5 دولارا إلى 45.58 دولارا للبرميل.والأسبوع المقبل، يعقد تحالف (أوبك+) المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، اجتماعا لبحث مصير اتفاق خفض الإنتاج الحالي المنتهي في مارس / آذار المقبل، وتبعات انتشار "كورونا" على سوق الخام.وبدأ التحالف مطلع 2019 تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، حتى يونيو / حزيران الماضي، قبل أن يتم تمديده حتى نهاية الربع الأول 2020.ومطلع العام الجاري، عمق التحالف خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، بدلا من 1.2، مع عدم ظهور إشارات على استقرار المخزونات والأسعار.