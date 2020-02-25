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إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس ''كورونا''

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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وكالات - قال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، إن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.


وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: "لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما واتلقى العلاج وآمل أن أتعافى".

هذا وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.


  
  
  

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