الجيش الإسرائيلي يقرر عزل 200 سائح كوري بمنشأة عسكرية بالقدس

Dimanche 23 Février 2020



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الأناضول

خوفا من تفشي وباء كورونا في إسرائيل وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي قرر نقل 200 سائح قدموا من كوريا الجنوبية إلى الحجر الصحي خوفا من تفشي وباء كورونا الجديد.وبحسب الصحيفة، سينقل الجيش الإسرائيلي السائحين إلى إحدى المنشآت العسكرية في القدس.وأوضحت الصحيفة أن القرار اتخذ بعد مداولات أجرتها قيادة الجيش ووزارة الصحة صباح الأحد، للحيلولة دون تفشي الوباء في إسرائيل.ويأتي القرار الإسرائيلي بعد الإعلان عن إصابة 9 سياح من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا بعد عودتهم من إسرائيل إلى بلادهم.وسيتم نقل السياح الكوريين إلى موقع عسكري، بعد إخلائه من الجنود في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب القدس المحتلة، بحسب المصدر ذاته.إلا أن الصحيفة قالت إن القرار الذي ينتظر مصادقة القيادة السياسية، خلف حالة من الهلع بين مستوطني المنطقة الذين قالوا إنهم سينظمون تظاهرات وسيسعون لاتخاذ إجراءات قانونية احتجاجا على تلك الخطوة.وفي وقت سابق الأحد، قرر وزير الداخلية آرييه درعي، إغلاق جميع المنافذ الحدودية أمام السياح القادمين من اليابان وكوريا الجنوبية.فيما نقلت القناة (13) العبرية الخاصة عن دبلوماسي إسرائيلي لم تسمه، إن مسؤولين بالحكومة اليابانية احتجوا لدى السفارة الإسرائيلية في طوكيو على حظر دخول اليابانيين لإسرائيل.كما استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في سول، الأحد، احتجاجا على منع دخول سياح كوريين إلى تل أبيب خوفا من تفشي فيروس كورونا.وقالت قناة "كان" الرسمية إن الخطوة جاءت بعد منع إسرائيل دخول 130 كوريا جنوبيا عقب وصولهم مطار "بن غوريون" في تل أبيب (وسط).والسبت، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن وفدا مكونا من 77 سائحا من كوريا الجنوبية زار إسرائيل في الفترة بين 8 - 15 من الشهر الجاري، وتبين إصابة 9 منهم بفيروس كورونا لدى عودتهم لبلادهم.وبحسب البيان، زار السياح الكوريون العديد من الكنائس وأقاموا في عدة فنادق إسرائيلية في مدن بينها القدس، والناصرة والبحر الميت وبئر السبع والخليل.