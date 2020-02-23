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بسبب كورونا.. قبيلة عراقية تلغي التقبيل وتكتفي بالمصافحة

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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الأناضول - المثنى/ علي جواد-

الإجراء الذي اتخذته قبيلة آل بوجياش لقي ترحيبا واسعا من جانب قبائل أخرى



قررت قبيلة آل بوجياش في محافظة المثنى جنوبي العراق، إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال عضو هيئة الرأي في قبيلة آل بوجياش الشيخ منافي الجياشي إن "شيخ عموم القبيلة راجح رحيم قرر منع التقبيل في المناسبات كافة والاكتفاء بالمصافحة فقط، لمنع انتقال فيروس كورونا".

وأضاف للأناضول أن الإجراء لقي ترحيبا واسعا من جميع أفراد القبيلة وكذلك قبائل أخرى، ونحن ندعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير.

ويحظى التقبيل باهتمام كبير في العراق كما في بلدان أخرى، وهو عرف اعتاد عليه المواطنون منذ عقود من الزمن خصوصا في المناسبات.

واتخذت السلطات العراقية جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

  
  
  

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