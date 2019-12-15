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أردوغان يبحث مع السراج في إسطنبول آفاق التعاون بين البلدين

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
الأناضول - إسطنبول، طرابلس -


-اللقاء بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين وآليات تفعيلهما.

-السراج أعرب عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، آفاق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان والسراج في المكتب الرئاسي بقصر "دولمة باهجة"، في مدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام.

فيما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرا بين البلدين وآليات تفعيلهما.

ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة ومدنية الدولة.

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وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

  
  
     
  

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