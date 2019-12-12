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السيطرة على حريق حاملة الطائرات الروسية ''كوزنيتسوف''

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - أعلن الأسطول الشمالي الروسي، السيطرة على الحريق الذي شب صباح الخميس، على متن حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف".

وقالت قيادة الأسطول، إن "طواقم الإطفاء سيطروا على الحريق" الذي اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، بعد أن شب على مساحة 120 متر مربع، بحسب وكالة "انترفاكس".


وأضافت أنه لم يكن هناك ذخيرة أو أسلحة على حاملة الطائرات عندما اندلع الحريق.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة عسكريين اثنين في الحريق، مشيرةً أن جراحهما "غير مهددة للحياة".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر (لم تسمه)، أن حريقًا اندلع على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف"، شمال غربي البلاد.

وذكر المصدر ذاته، أن الحريق أسفر عن إصابة شخص وفقدان 3 آخرين، فيما تم إنقاذ 6 أشخاص من على متن حاملة الطائرات.

وأوضح أن النيران اشتعلت في غرفة المحرك الخاص بالحاملة، وغطت مساحة 120 مترا مربعا.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، فيما قالت وسائل إعلام إنه وقع أثناء القيام بأعمال صيانة.

  
  
     
  

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