ليبيا توافق على شراء ''توتال'' حصة ''أويل'' بحقول نفطية

Mardi 10 Decembre 2019



الأناضول

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، الموافقة على استحواذ شركة "توتال" الفرنسية على حصّة "ماراثون أويل" والتي تمثل 16.33 بالمئة من امتيازات حقول الواحة (وسط).وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله في بيان، إن شركة توتال التزمت باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يوميا.وأضاف أن الشركة "ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من تحقيق هذه المستهدفات".وتابع أن المؤسسة تعتبر "شركة توتال في موقع يؤهّلها أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة، علما بأنّ المؤسسة لا تزال تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة".وقال صنع الله: " لقد اشترطنا منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة".يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 بالمئة، و"هس" بنسبة 8.16 بالمئة، وفق البيان.وتشرف شركة الواحة للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، على تشغيل هذه الامتيازات.