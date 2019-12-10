ليبيا توافق على شراء ''توتال'' حصة ''أويل'' بحقول نفطية

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - طرابلس -
تتضمن الصفقة، استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل يوميا ..
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، الموافقة على استحواذ شركة "توتال" الفرنسية على حصّة "ماراثون أويل" والتي تمثل 16.33 بالمئة من امتيازات حقول الواحة (وسط).
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله في بيان، إن شركة توتال التزمت باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن الشركة "ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من تحقيق هذه المستهدفات".
وتابع أن المؤسسة تعتبر "شركة توتال في موقع يؤهّلها أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة، علما بأنّ المؤسسة لا تزال تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة".
وقال صنع الله: " لقد اشترطنا منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 بالمئة، و"هس" بنسبة 8.16 بالمئة، وفق البيان.
وتشرف شركة الواحة للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، على تشغيل هذه الامتيازات.
تتضمن الصفقة، استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل يوميا ..
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، الموافقة على استحواذ شركة "توتال" الفرنسية على حصّة "ماراثون أويل" والتي تمثل 16.33 بالمئة من امتيازات حقول الواحة (وسط).
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله في بيان، إن شركة توتال التزمت باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن الشركة "ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من تحقيق هذه المستهدفات".
وتابع أن المؤسسة تعتبر "شركة توتال في موقع يؤهّلها أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة، علما بأنّ المؤسسة لا تزال تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة".
وقال صنع الله: " لقد اشترطنا منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 بالمئة، و"هس" بنسبة 8.16 بالمئة، وفق البيان.
وتشرف شركة الواحة للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، على تشغيل هذه الامتيازات.
En continu
- 18:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:48
|
13°
|13°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|13°-12
|16°-12
|16°-12
|16°-10
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
(118 502) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 131) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 864) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 470) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 501) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 533) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 464) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 926) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 182) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 705) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 087) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 926) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 025) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 101) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 333) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 428) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 342) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 945) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 805) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 572) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:RESA67 (France )
Sur:المهدي الشيوعي المنتظر..