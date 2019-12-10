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فقدان طائرة عسكرية تشيلية تقل 38 شخصا وترجيحات بتحطمها

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - رجحت القوات الجوية التشيلية، الثلاثاء، تحطم طائرة نقل عسكرية كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا، بعد فقدان الاتصال بها بساعات.

وقالت في بيان الثلاثاء: "نعد أن طائرة Hercules C130 تحطمت بعد مرور 7 ساعات على فقدان الاتصال بها".


والطائرة انقطع الاتصال بها في وقت سابق عندما كانت في طريقها لتنفيذ مهام دعم لوجستية لصيانة منشآت القاعدة التشيلية في القطب الجنوبي.


وكانت الطائرة تقل 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا.

وأقلعت عند حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ) من مدينة بونتا أريناس جنوبي تشيلي، وفُقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.

وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة. ولم يعرف حتى الساعة مصير ركاب الطائرة.


  
  
     
  

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