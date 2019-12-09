بلدية سوسة عاجزة عن تحرير الرصيف!

Lundi 09 Decembre 2019



قلة وعي أم غياب ارادة أم اهمال و تقصير في تطبيق القانون ...لا أدري و لكني أعلم جيدا أن كثيرا من الأرصفة في مدينة سوسة ، محتلة تماما من طرف المقاهي و الدكاكين و السيارات ...مما يجبر المترجلين على السير جنبا الى جنب مع السيارات و الحافلات و الدراجات النارية ...مع ما ينطويه الأمر من مخاطر جمة اذا علمنا بالطبع درجة التهور و العجرفة التي يمارسها عديد السواق .انتخابات و "هيلمان " ، لنجد أنفسنا أمام إدارة بلدية عاجزة عن تحرير رصيف !واصلوا في السبات ، فانكم تفعلون كل ما يلزم لتكفير الناس في الديموقراطية .