بلدية سوسة عاجزة عن تحرير الرصيف!

Lundi 09 Decembre 2019
مرتجى محجوب
قلة وعي أم غياب ارادة أم اهمال و تقصير في تطبيق القانون ...
لا أدري و لكني أعلم جيدا أن كثيرا من الأرصفة في مدينة سوسة ، محتلة تماما من طرف المقاهي و الدكاكين و السيارات ...مما يجبر المترجلين على السير جنبا الى جنب مع السيارات و الحافلات و الدراجات النارية ...مع ما ينطويه الأمر من مخاطر جمة اذا علمنا بالطبع درجة التهور و العجرفة التي يمارسها عديد السواق .
انتخابات و "هيلمان " ، لنجد أنفسنا أمام إدارة بلدية عاجزة عن تحرير رصيف !
واصلوا في السبات ، فانكم تفعلون كل ما يلزم لتكفير الناس في الديموقراطية .
قلة وعي أم غياب ارادة أم اهمال و تقصير في تطبيق القانون ...
لا أدري و لكني أعلم جيدا أن كثيرا من الأرصفة في مدينة سوسة ، محتلة تماما من طرف المقاهي و الدكاكين و السيارات ...مما يجبر المترجلين على السير جنبا الى جنب مع السيارات و الحافلات و الدراجات النارية ...مع ما ينطويه الأمر من مخاطر جمة اذا علمنا بالطبع درجة التهور و العجرفة التي يمارسها عديد السواق .
انتخابات و "هيلمان " ، لنجد أنفسنا أمام إدارة بلدية عاجزة عن تحرير رصيف !
واصلوا في السبات ، فانكم تفعلون كل ما يلزم لتكفير الناس في الديموقراطية .
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Par:BABANETTOO (France )
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