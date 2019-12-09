الأمم المتحدة: المرتشون يجمعون تريليون دولار سنويا

Lundi 09 Decembre 2019



الأناضول

- قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن قيمة الرشى حول العالم تصل إلى تريليون دولار سنويا.وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم، أن قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد تزيد عن 2.5 تريليون دولار سنويا "وهذا مبلغ يساوي 5 بالمئة من الناتج المحلي العالمي".وفي البلدان النامية، حسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.وترى الأمم المتحدة أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات؛ "إذ لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن".وقالت منظمة الشفافية، في بيان لها مطلع العام الجاري بالتزامن مع إصدار تقرير "مؤشر مدركات الفساد 2018"، إن تقرير هذا العام يكشف الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال، يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.ومنذ 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها بمؤشر مدركات الفساد، من بينها إستونيا وكوت ديفوار، في حين سجلت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختارت يوم 9 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يوما دوليا لمكافحة الفساد.