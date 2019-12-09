أسعار النفط تفتح على تراجع تصحيحي بعد ارتفاع حاد الجمعة

Lundi 09 Decembre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، لأسباب تصحيحية في التسعير بعد ارتفاع حاد في ختام جلسة الجمعة، مدعومة باتفاق جديد لتحالف (أوبك+).
واتفق التحالف الذي يضم منتجين كبارا في أوبك وآخرين مستقلين بقيادة روسيا، الجمعة، على تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع العام المقبل، حتى نهاية الربع الأول 2020.
وكان التحالف، بدأ خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019، وحتى نهاية مارس/ آذار 2020، قبل التوصل إلى اتفاق الجمعة الماضية.
وبحلول الساعة (06:36 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.30 بالمئة أو 19 سنتا إلى 64.25 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42 بالمئة أو 25 سنتا إلى 58.95 دولارا للبرميل.
كانت أسعار خام برنت أغلقت الجمعة عند 64.39 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي حين تأثرت أسعار الخام صعودا بهجمات أرامكو السعودية.
ومن المقرر أن يعقد تحالف (أوبك+) اجتماعا في مارس/ آذار المقبل، لمناقشة أوضاع سوق النفط واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.
واتفق التحالف الذي يضم منتجين كبارا في أوبك وآخرين مستقلين بقيادة روسيا، الجمعة، على تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع العام المقبل، حتى نهاية الربع الأول 2020.
وكان التحالف، بدأ خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019، وحتى نهاية مارس/ آذار 2020، قبل التوصل إلى اتفاق الجمعة الماضية.
وبحلول الساعة (06:36 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.30 بالمئة أو 19 سنتا إلى 64.25 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42 بالمئة أو 25 سنتا إلى 58.95 دولارا للبرميل.
كانت أسعار خام برنت أغلقت الجمعة عند 64.39 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي حين تأثرت أسعار الخام صعودا بهجمات أرامكو السعودية.
ومن المقرر أن يعقد تحالف (أوبك+) اجتماعا في مارس/ آذار المقبل، لمناقشة أوضاع سوق النفط واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.
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Par:lechef (Tunisia )
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