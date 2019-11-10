قرار شورى النهضة :مكيافيل كان حاضرا في مونبليزير!

Dimanche 10 Novembre 2019



"لمن يطمح إلي تحقيق نجاح ثابت عليه أن يغير من سلوكه كل يوم " نيكولو مكيافلعقدت حركة النهضة نهاية الأسبوع إجتماع مجلس الشورى في مقرها المركزي بمونبليزير حيث كانت كل الأنظار متوجهة صوبه في إنتظار مخرجاته التي كانت من المفروض أن تعلن صباح اليوم الأحد، لكن القرار اتخذ بطريقة أسرع مما كان متوقعا و تحديدا الساعة العاشرة و 40 دقيقة من ليلة السبت و كان كالآتي"ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان و التمسك باختيار رئيس الحكومة"القرار يبدو مبهما في جزئه الثاني عكس الأول الذي كان صريحا "ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان"الجزء الثاني "التمسك بإختيار رئيس الحكومة"عبارة أثارت التأويلات و سهر الخلق جراها و يختصم و لا ندري إذا كان الغنوشي قد نام ملء جفونه عن شواردها حيث غابت كاميرا التلفزة الوطنية و لم تستطع توثيق اللحظة كما الحال في صلاة الجمعة في جامع عقبة ابن نافع...عموما... النهضة لم تتمسك حسب المبنى اللغوي برئاسة الحكومة من داخلها و هذا جلي في الصيغة المذكورة التي وردت عامة و حمالة أوجه في رسالة لبقية الكتل السياسية و الأحزاب لجرها الى مربع التفاوض من جديد خاصة تلك التي تمسكت برئاسة حكومة من خارجها.الناطق الرسمي لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي و بعد دقائق من قرار شورى النهضة علّق بتدوينة نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك "تكتيك لكن موش مضمون"تدوينة تلميحية تعكس موقف التيار الديمقراطي، خاصة بعد تصريح الأمين عام محمد عبو بترشيح الشواشي لمنصب رئاسة البرلمانمايمكن فهمه حسب التأويل البسيط هو أن النهضة في قرارها المسكوت عنه "نتفق على رئاسة البرلمان لراشد الغنوشي يوم الأربعاء و للخميس حديث اخر "الأمر الذي أثار حفيظة غازي الشواشي الى جانب باقي قيادات التيار الديمقراطي "التمسك بإختيار رئيس الحكومة" فالنهضة و هذا مؤكد تتجه نحو اختيار شخصية توافقية "اقتصادية" لرئاسة الحكومة من خارجها لكنها نصت على" التمسك بإختياره "فالرسالة هي" نتنازل عن رئاسة الحكومة لكن بشرط اختيارنا له" و هو ما سيضيق هامش المناورة لدى الأطراف الأخرى المفاوضة و بالتالي فإن الخيارات ستكون محدودة و بمواصفات مضبوطة و ربما يكون اسم هذه الشخصية جاهزا لدى النهضة في إطار سياسة الأمر الواقع بعد ضمان رئاسة البرلمانهذه السياسة المكيافيلية معهودة لدى حركة النهضة لكنها مشروعة خاصة مع تعنت بقية الأحزاب و تمسكها بسقف مطالب مشط و تعجيزي، فالمؤكد أن كل هذه الأحزاب تسعى الى حشر النهضة في الزاوية و تجريدها من حقها الدستوري في حرية اختيار شخصية لتشكيل الحكومةحركة النهضة كانت أمام خيارين أحلاهما مر بمنطق المطرقة و السندان، فالقواعد غاضبة و متمسكة برئاسة شخصية نهضوية للحكومة مهما كانت التكاليف و اخرها اعادة الانتخابات بعد حل المجلس النيابي و تمرير قانون العتبة...ردة فعل القواعد عاطفية الى أقصى الحدود فتكلفة اعادة الانتخابات ستكون باهضة على المسار برمته، كما أن تشكيل حكومة نهضوية صرفة قد تشفع لها الحسابات السياسية بنيل المصادقة البرلمانية لكن بحزام سياسي هش و المؤكد أن هذه الحكومة لن تصمد في أول إمتحان خاصة أن المعارضة ستكون أغلبية داخل المجلس و خارجه و هو ما تقرأ له النهضة ألف حساب خاصة أن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لا يحتمل المزيد من المناورة و المماطلة.الاسبوع القادم سيكون حاسما، حيث أن الدستور يفرض على النهضة تقديم مرشحها قبل يوم الجمعة و قبل الجمعة هناك خميس و أربعاء، فهل تنجح النهضة في امتحان الاربعاء أم تفشل و ترد الفعل بإفشال امتحان الخميس و الجمعة؟.. نيكولا ماكيافيل الذي كان حاضرا روحا في اجتماع شورى النهضة في مونبليزير يقول في كتابه الأمير " أحياناً يجب أن نختار من بين خيارين كلاهما مُر، لا يمكننا إسعاد الجميع، ولا يمكننا الإعتماد على افتراضات مبسطة عن الصواب والخطأ، العالم أكثر تعقيداً..."