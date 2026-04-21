امضاء اتفاقية تعاون بين الكريديف والمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي لدعم تمكين المرأة في الصناعات الابداعية

أمضى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف)، أمس الاثنين، اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، لدعم تمكين المرأة في الصناعات الابداعية.وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما ورد بصفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تعزيز مجالات البحث الموظف للتنمية والتطوير في تقاطع قضايا المرأة مع الاقتصاد الثقافي والرقمي وتبادل الخبرات والمعارف.كما تعمل على تنظيم أنشطة علمية وتكوينية واعلامية مشتركة وتطوير مشاريع بحثية تساهم في دعم السياسات العمومية ذات الصلة.وقد أكدت كل من المديرة العامّة للكريديف، سنية بن جميع، والمديرة العامّة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، سلوى عبد الخالق، خلال حفل التوقيع، على أهمية هذه الاتّفاقية في إرساء مقاربة تشاركيّة تعزز من فرص تنمية قدرات النساء والشباب في مجال الابتكار والإبداع بما يواكب التحديات الراهنة ويفتح آفاقا واعدة للتنمية المستدامة.وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تثمين دور المرأة في الصناعات الثقافية والإبداعيّة والاستفادة من التحولات الرقمية لتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصاديّة والثقافيّة، وفق ذات المصدر.