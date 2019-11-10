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للمرة الثانية خلال عام.. الإسبان يصوتون لاختيار برلمان جديد

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
الأناضول - مدريد - يتوجه، الأحد، الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد بعد فشل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في تشكيل الحكومة.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة 08:00 ت.غ، على أن تغلق في الساعة 19:00 ت.غ مساء الأحد. ومن المرتقب صدور النتائج خلال ساعات من إغلاق الصناديق.


وتعد هذه الانتخابات الرابعة خلال 4 أعوام والثانية خلال عام واحد، منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي، والتي فاز فيها سانشيز، دون تحقيقه أغلبية مطلقة تخوله لتشكيل حكومة غير ائتلافية.

وتأتي الانتخابات في أجواء تهيمن عليها أزمة حملة الانفصال في كتالونيا، وصعود اليمين المتطرف في البلاد، بحسب إعلام غربي.

وترجح كفة رئيس الوزراء سانشير، للفوز مجددًا بمعظم الأصوات، إلا أن هناك احتمالات في مواجهة إسبانيا حالة أخرى من الجمود قد تستمر لأشهر بدون حكومة مستقرة.

وتركز الأحزاب الأربعة الرئيسية بالبلاد، في حملاتها بشكل رئيسي على سبل التعامل مع أزمة كتالونيا ومخاوف صعود الحزب اليميني المتطرف "فوكس".

  
  
     
  
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