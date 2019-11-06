استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين

Mercredi 06 Novembre 2019
وكالات - قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.
وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.
وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".
وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في اسكتلندا وآخر حول بريكست".
والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.
وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.
وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".
وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في اسكتلندا وآخر حول بريكست".
En continu
- Hier 22:24 توقيف سامي الفهري بتهمة غسيل الأموال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:48
|17:20
|14:56
|12:10
|06:48
|05:19
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-15
|21°-14
|23°-13
|18°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
(284 012) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 550) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 297) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 890) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 535) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 94 449) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 338) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 941) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 047) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 382) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 064) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 771) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 152) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 67 993) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 114) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 421) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 65 010) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 222) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 867) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 638) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:BenMoussa ( )
Sur: إعطاء إشارة انطلاق ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه