الجزائر: قوات الأمن تتدخل بالقوة لفض تجمع للقضاة داخل محكمة وهران

Dimanche 03 Novembre 2019
فرانس 24 - قال الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري توفيق بوقعدة لفرانس 24 إن الفيديو المثير للجدل الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، والذي يظهر تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع للقضاة في محكمة وهران يعد تصعيدا خطيرا وسابقة من نوعها.
وكان القضاة قد تجمعوا داخل محكمة وهران لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد. وينظم القضاة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول إضرابا مفتوحا للمطالبة باستقلالية القضاء واحتجاجا على قرارات بنقل 3 آلاف منهم.
وكان القضاة قد تجمعوا داخل محكمة وهران لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد. وينظم القضاة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول إضرابا مفتوحا للمطالبة باستقلالية القضاء واحتجاجا على قرارات بنقل 3 آلاف منهم.
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