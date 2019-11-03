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ليبيا.. قوات الوفاق تعلن صد هجوم لقوات حفتر

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
الأناضول - أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الأحد، صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحوري الخلة والنهر، جنوبي العاصمة طرابلس، ليلة السبت.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب.


وقال قنونو، إن قوات الوفاق، أجبرت الميليشيات الغادرة المسنودة بالمرتزقة والطيران الإماراتي، المسير على التراجع بعد محاولتها التسلل البارحة في محوري الخلة والنهر.

وأشار إلى أن قواتهم دمّرت 5 آليات مسلحة ودبابة، وقبضت على 7 عناصر من ميليشيات حفتر الهاربة بعد محاولة التسلل الفاشلة.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول، أن الهدوء عاد إلى منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس بعدما شهدت في ساعة متأخرة من السبت، اشتباكات عنيفة بالقرب من الإشارة الضوئية، والمعروفة بسيمافرو البل، والفاصلة بين صلاح الدين والخلة.

  
  
     
  
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