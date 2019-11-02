Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Abou Dohka Guenan  

ترامب يصف مرشحا ديمقراطيا منسحبا بـ ''الكلب''

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
الأناضول - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرشحا ديمقراطيا أعلن انسحابه من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بـ "الكلب".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، علق ترامب على انسحاب الديمقراطي بيتو أورورك، من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق الرئاسة: "انسحب (أورورك) لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما كان يقول سابقا إنه وُلد لذلك".


وأردف ترامب: "لقد انسحب مثل الكلب".

ويعد أورورك، عضو الكونغرس السابق في تكساس، من أشد منتقدي ترامب، خاصة بعد حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في أغسطس/ آب الماضي.

وقال أورورك حينها إن "سفك الدماء يأتي نتيجة لخطاب السيد ترامب المعادي للهجرة".

والجمعة، أعلن أورورك، انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله، وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال: "رغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحا حاليا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح".

وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

  
  
     
  
festival-a122756801ae7e36148391cb35c3f761-2019-11-02 08:32:24






0 de 0 commentaires pour l'article 192008



En continu

السبت 02 نوفمبر 2019 | 5ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:24 14:59 12:10 06:44 05:16
18°
 26° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1828°-1823°-1626°-1616°-13
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572683640|192008 911|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires