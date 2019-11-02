ترامب يصف مرشحا ديمقراطيا منسحبا بـ ''الكلب''

Samedi 02 Novembre 2019
الأناضول - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرشحا ديمقراطيا أعلن انسحابه من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بـ "الكلب".
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، علق ترامب على انسحاب الديمقراطي بيتو أورورك، من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق الرئاسة: "انسحب (أورورك) لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما كان يقول سابقا إنه وُلد لذلك".
وأردف ترامب: "لقد انسحب مثل الكلب".
ويعد أورورك، عضو الكونغرس السابق في تكساس، من أشد منتقدي ترامب، خاصة بعد حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في أغسطس/ آب الماضي.
وقال أورورك حينها إن "سفك الدماء يأتي نتيجة لخطاب السيد ترامب المعادي للهجرة".
والجمعة، أعلن أورورك، انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله، وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال: "رغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحا حاليا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح".
وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.
وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، علق ترامب على انسحاب الديمقراطي بيتو أورورك، من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق الرئاسة: "انسحب (أورورك) لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما كان يقول سابقا إنه وُلد لذلك".
وأردف ترامب: "لقد انسحب مثل الكلب".
ويعد أورورك، عضو الكونغرس السابق في تكساس، من أشد منتقدي ترامب، خاصة بعد حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في أغسطس/ آب الماضي.
وقال أورورك حينها إن "سفك الدماء يأتي نتيجة لخطاب السيد ترامب المعادي للهجرة".
والجمعة، أعلن أورورك، انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله، وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال: "رغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحا حاليا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح".
وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.
وتجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
En continu
- Hier 21:02 شركة aromzo event's تقاضي الشاب خالد .
- Hier 20:56 الحكومة القادمة جريئة أو لا تكون
- Hier 20:22 رئيس الجمهورية يستقبل جلبار نقاش
- Hier 20:18 النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاية..
- Hier 18:20 القبض على المهرب وشواشة
- Hier 14:42 قيس سعيد ، ليس فوق النقد...
- Hier 14:12 هل هناك خيانة في مؤسسة أمن رئيس الدولة؟
- Hier 13:12 سيدي بوزيد: افتتاح موسم جني الزيتون
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:51
|17:24
|14:59
|12:10
|06:44
|05:16
|
18°
|26°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-18
|28°-18
|23°-16
|26°-16
|16°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 473) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 384) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 96 858) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 183) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 936) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 681) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 828) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 804) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 434) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 651) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 923) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 000) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 882) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 296) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 879) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 217) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 777) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 622) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 871) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 977) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
Par:mandhouj (France )
Sur: أبرز محاور ''مشروع وثيقة تعاقد الحكومة'' المقبلة الذي أعدته حركة النهضة