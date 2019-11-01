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لبنان.. حكم بالإعدام بحق مغتصب وقاتل دبلوماسية بريطانية

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
الأناضول - بيروت/ بلال البقيلي -

الواقعة تعود لـ2017، و"ريبيكا دايكس" عملت في إدارة التنمية الدولية بسفارة بلادها لدى بيروت



قضت محكمة لبنانية، الجمعة، بإعدام لبناني لإدانته باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي محمد المرتضى، حكمت (حكم أولي قابل للطعن) بالإعدام على طارق حويشه، بعد قرابة عامين على ارتكاب الجريمة.

وحويشه، سائق أجرة متعاون مع شركة "أوبر"، اعترف باغتصاب وخنق دايكس، التي كانت تبلغ من العمر 30 عامًا عند مقتلها، وكانت تعمل في إدارة التنمية الدولية في سفارة بلادها لدى بيروت.

وفي 2018، أعلنت السفارة البريطانية لدى بيروت، تقديم منحة سنوية باسم دايكس، لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في المملكة المتحدة.

فيما أقامت أسرتها، مؤسسة خيرية في لبنان لمساعدة اللاجئين والتوعية على منع العنف ضد النساء.

من جانبها، قالت السفارة البريطانية تعقيبا على الحكم، إن "ريبيكا دايكس، كانت موهوبة ومتفانية في عملها بمجال الإغاثة الإنسانية".

وعبرت عن أملها في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن "يوفر قرار المحكمة بعضا من المواساة للمقربين منها".

وقالت: "فيما نرحب بحكم الإدانة، تواصل حكومة المملكة المتحدة معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

تجدر الإشارة أن لبنان ألغى تنفيذ عقوبة الإعدام عام 2001، غير أن المحكوم بها يظل بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

  
  
     
  
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