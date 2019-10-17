ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا ''إنجاز عظيم''

Jeudi 17 Octobre 2019
الأناضول - تكساس - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار وقف إطلاق النار في منطقة شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، في مدينة فورت وورث، بولاية تكساس، إن "الأكراد سعداء بالاتفاق"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمالي سوريا إنجاز عظيم. وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد".
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وزاد: "حققنا كل ما يمكن أن نحلم به في ما يتعلق بالوضع شمالي سوريا، الوضع الآن يجعل الجميع سعداء، ويمكننا الآن إعادة جنودنا إلى الوطن مع بقاء قدرتنا على احتواء تنظيم داعش".
وأثنى ترامب، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه قائد عظيم وشديد البأس.
وأضاف "لقد حقق (أردوغان) شيئًا عظيمًا وأنا أشكره".
وأردف: "أقدر ما قامت به تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان".
ومضى بالقول: "سعيد لأننا لن نحتاج لفرض عقوبات على تركيا، ولم أكن بحاجة للكونغرس لفرض تلك العقوبات".
وأوضح ترامب، أن "فرض العقوبات على تركيا أو رفعها ليس بيدي بل الكونغرس هو من يقرر".
وأشار إلى أن تركيا عانت كثيرًا وتعرضت للضرر من هذه المنطقة في شمال سوريا.
وأضاف ترامب، "أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر والرئيس أردوغان يريد ذلك".
وأردف: "الفرصة ما زالت متاحة للرئيس أردوغان لزيارتنا في واشنطن، الشهر المقبل".
وفي وقت سابق، كتب ترامب في سلسلة تغريدات حول الاتفاق عبر تويتر، "هذا يوم عظيم للحضارة. وأنا فخور بالولايات المتحدة لوقوفها بجانبي في اتباع طريق ضروري، لكنه غير تقليدي إلى حد ما".
وزاد: "الناس كانوا يحاولون إبرام هذا (الاتفاق) لسنوات عديدة. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح. مبروك للجميع!"
وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.
وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء أردوغان، أن الاتفاق يضمن توقف العملية العسكرية بالكامل؛ وسيؤمن انسحاب تنظيم "ي ب ك" من المنطقة الآمنة (شمالي سوريا) خلال 120 ساعة.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، في مدينة فورت وورث، بولاية تكساس، إن "الأكراد سعداء بالاتفاق"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمالي سوريا إنجاز عظيم. وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد".
اقرأ أيضا: بعد اجتماع تركي أمريكي في أنقرة.. ترامب يشكر أردوغان
وزاد: "حققنا كل ما يمكن أن نحلم به في ما يتعلق بالوضع شمالي سوريا، الوضع الآن يجعل الجميع سعداء، ويمكننا الآن إعادة جنودنا إلى الوطن مع بقاء قدرتنا على احتواء تنظيم داعش".
وأثنى ترامب، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه قائد عظيم وشديد البأس.
وأضاف "لقد حقق (أردوغان) شيئًا عظيمًا وأنا أشكره".
وأردف: "أقدر ما قامت به تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان".
ومضى بالقول: "سعيد لأننا لن نحتاج لفرض عقوبات على تركيا، ولم أكن بحاجة للكونغرس لفرض تلك العقوبات".
وأوضح ترامب، أن "فرض العقوبات على تركيا أو رفعها ليس بيدي بل الكونغرس هو من يقرر".
وأشار إلى أن تركيا عانت كثيرًا وتعرضت للضرر من هذه المنطقة في شمال سوريا.
وأضاف ترامب، "أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر والرئيس أردوغان يريد ذلك".
وأردف: "الفرصة ما زالت متاحة للرئيس أردوغان لزيارتنا في واشنطن، الشهر المقبل".
وفي وقت سابق، كتب ترامب في سلسلة تغريدات حول الاتفاق عبر تويتر، "هذا يوم عظيم للحضارة. وأنا فخور بالولايات المتحدة لوقوفها بجانبي في اتباع طريق ضروري، لكنه غير تقليدي إلى حد ما".
وزاد: "الناس كانوا يحاولون إبرام هذا (الاتفاق) لسنوات عديدة. سيتم إنقاذ ملايين الأرواح. مبروك للجميع!"
وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.
وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء أردوغان، أن الاتفاق يضمن توقف العملية العسكرية بالكامل؛ وسيؤمن انسحاب تنظيم "ي ب ك" من المنطقة الآمنة (شمالي سوريا) خلال 120 ساعة.
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