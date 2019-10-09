الشرطة الألمانية: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة هاله

Mercredi 09 Octobre 2019
الأناضول - برلين - أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، سقوط قتلى ومصابين، في إطلاق نار بمدينة هاله، شرقي البلاد.
وقالت الشرطة، على تويتر، إنّ "شخصين على الأقل قتلا في إطلاق النار بمدينة هاله"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضافت أنّ منفذي الهجوم "هربوا في سيارة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، وقع الهجوم قرب معبد يهودي بالتزامن مع احتفالات يوم كيبور.
وقالت الشرطة، على تويتر، إنّ "شخصين على الأقل قتلا في إطلاق النار بمدينة هاله"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضافت أنّ منفذي الهجوم "هربوا في سيارة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، وقع الهجوم قرب معبد يهودي بالتزامن مع احتفالات يوم كيبور.
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