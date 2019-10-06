Tunisie/Législatives : Ennahdha en tête avec 17.5% suivi par Au cœur de la Tunisie avec 15.6% (SIGMA Conseil)

Dimanche 06 Octobre 2019
AA - Tunis/Yosra Ouanes - Des résultats approximatifs des législatives tunisiennes présentés par l'institut de sondage SIGMA Conseil (privé) ont montré que le Mouvement d'Ennahdha a obtenu 17.5% des voix suivi par le parti "Au cœur de la Tunisie" avec 15.6%.
Selon les données de SIGMA Conseil publiées par la chaîne tunisienne officielle, le Mouvement d'Ennahdha remportera 40 sièges sur 217 au Parlement, tandis que le parti "Au cœur de la Tunisie" remportera 33 sièges.
Le prochain Parlement tunisien sera le deuxième dans le pays, depuis la Révolution de janvier 2011 qui a renversé le Régime de Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2011).
Selon les données de SIGMA Conseil publiées par la chaîne tunisienne officielle, le Mouvement d'Ennahdha remportera 40 sièges sur 217 au Parlement, tandis que le parti "Au cœur de la Tunisie" remportera 33 sièges.
Le prochain Parlement tunisien sera le deuxième dans le pays, depuis la Révolution de janvier 2011 qui a renversé le Régime de Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2011).
En continu
- Hier 19:41 14 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت في العراق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:24
|17:58
|15:25
|12:14
|06:18
|04:52
|
22°
|21°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-20
|22°-19
|24°-20
|25°-19
|26°-20
Follow @babnet_Tunisie
(201 157) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(178 566) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 582) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 265) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(102 375) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 75 312) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 72 080) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 69 975) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 65 864) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 960) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 875) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 60 634) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 55 354) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 251) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 166) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 773) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 758) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 564) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 177) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 50 984) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:karimyousef (France )
Sur:الشعب التونسي ينفذ انفجاره السادس.. والمكينة تصر على البقاء..