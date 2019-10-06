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Tunisie/Législatives : Ennahdha en tête avec 17.5% suivi par Au cœur de la Tunisie avec 15.6% (SIGMA Conseil)

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
AA - Tunis/Yosra Ouanes - Des résultats approximatifs des législatives tunisiennes présentés par l'institut de sondage SIGMA Conseil (privé) ont montré que le Mouvement d'Ennahdha a obtenu 17.5% des voix suivi par le parti "Au cœur de la Tunisie" avec 15.6%.

Selon les données de SIGMA Conseil publiées par la chaîne tunisienne officielle, le Mouvement d'Ennahdha remportera 40 sièges sur 217 au Parlement, tandis que le parti "Au cœur de la Tunisie" remportera 33 sièges.


Le prochain Parlement tunisien sera le deuxième dans le pays, depuis la Révolution de janvier 2011 qui a renversé le Régime de Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2011).

  
  
     
  
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