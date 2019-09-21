عمرو أديب: الشعب المصري يريد إبقاء النظام، لا يريد اسقاط النظام

Samedi 21 Septembre 2019



نفى عمرو اديب ان يكون ميدان التحرير شهد مظاهرات حاشدة وقال على شاشة ام بي سي مصر أن" ثلاثين اربعين واحد أغلبهم من اولاد الاخوان الي موجودين في السجن نزلوا التحرير دقيقتين تصوروا صورتين بعثوا الفيديو 10 ثواني وروحوا، والامن القى القبض على أغلبهم وفيهم ابن الكتاتني"، وحذر عمرو اديب المصريين من الفوضى حين قال" هذا موش صراع مع الفساد هذا صراع على السلطة، دول ناس موش ضد الفساد دول ناس ضد مصر، دول ناس ضد البلد عاوز يحكم تاني، وتضحك علينا قبل كدا وفي ناس كتير من حضراتكوا رحتوا جبتو مرسي وشفتو الدكتاتورية وشفتو السرقة، وشوفتوهم لما قتلوا الناس وشوفتوهم لما حرقوا الكنائس، انتو بتنسوا! هؤلاء لا يبتغون الحق يريدون اسقاط البلد وهذا الشعب يريد ابقاء النظام، لا يريد اسقاط النظام .. عاوز حياة الناس الاقتصادية تبقى كويسة،والناس الي تقول الحياة الاقتصادية صعبة اقلو انت بتبني ما بتبنيش لنفسك أنت تبني لعيالك".ليلة طويلة على الإعلام المصري، حاولوا خلال أغلب مساحات البث تصوير المظاهرات على أنها معركة مع الاخوان وانها هجمة جديدة تستهدف مصر، حاسدة لها بعد الانجازات العظيمة التي حققتها تحت قيادة الرئيس السيسي، خلال التغطية نشروا مقاطع فيديو للمعارض محمد علي في أوضاع تبدو مركبة و استقدموا شقيقه ليشهد بان محمد علي استحوذ على ارث اخيه، وتفننت كل قناة في عرض فبركاتها. كانت ليلة دفاع صاخبة لكن ومن تحت الصراخ يتبين ان دفعات السيسي الاعلامية قد انهارت وتم استهلاكها،وانها تتحدث بصوت مرتفع ولا تقول ولا تبين.