عمرو أديب: الشعب المصري يريد إبقاء النظام، لا يريد اسقاط النظام

Samedi 21 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي
نفى عمرو اديب ان يكون ميدان التحرير شهد مظاهرات حاشدة وقال على شاشة ام بي سي مصر أن" ثلاثين اربعين واحد أغلبهم من اولاد الاخوان الي موجودين في السجن نزلوا التحرير دقيقتين تصوروا صورتين بعثوا الفيديو 10 ثواني وروحوا، والامن القى القبض على أغلبهم وفيهم ابن الكتاتني"، وحذر عمرو اديب المصريين من الفوضى حين قال" هذا موش صراع مع الفساد هذا صراع على السلطة، دول ناس موش ضد الفساد دول ناس ضد مصر، دول ناس ضد البلد عاوز يحكم تاني، وتضحك علينا قبل كدا وفي ناس كتير من حضراتكوا رحتوا جبتو مرسي وشفتو الدكتاتورية وشفتو السرقة، وشوفتوهم لما قتلوا الناس وشوفتوهم لما حرقوا الكنائس، انتو بتنسوا! هؤلاء لا يبتغون الحق يريدون اسقاط البلد وهذا الشعب يريد ابقاء النظام، لا يريد اسقاط النظام .. عاوز حياة الناس الاقتصادية تبقى كويسة،والناس الي تقول الحياة الاقتصادية صعبة اقلو انت بتبني ما بتبنيش لنفسك أنت تبني لعيالك".
اقرأ أيضا: أول مرة منذ سنوات..مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي
ليلة طويلة على الإعلام المصري، حاولوا خلال أغلب مساحات البث تصوير المظاهرات على أنها معركة مع الاخوان وانها هجمة جديدة تستهدف مصر، حاسدة لها بعد الانجازات العظيمة التي حققتها تحت قيادة الرئيس السيسي، خلال التغطية نشروا مقاطع فيديو للمعارض محمد علي في أوضاع تبدو مركبة و استقدموا شقيقه ليشهد بان محمد علي استحوذ على ارث اخيه، وتفننت كل قناة في عرض فبركاتها. كانت ليلة دفاع صاخبة لكن ومن تحت الصراخ يتبين ان دفعات السيسي الاعلامية قد انهارت وتم استهلاكها،وانها تتحدث بصوت مرتفع ولا تقول ولا تبين.
نفى عمرو اديب ان يكون ميدان التحرير شهد مظاهرات حاشدة وقال على شاشة ام بي سي مصر أن" ثلاثين اربعين واحد أغلبهم من اولاد الاخوان الي موجودين في السجن نزلوا التحرير دقيقتين تصوروا صورتين بعثوا الفيديو 10 ثواني وروحوا، والامن القى القبض على أغلبهم وفيهم ابن الكتاتني"، وحذر عمرو اديب المصريين من الفوضى حين قال" هذا موش صراع مع الفساد هذا صراع على السلطة، دول ناس موش ضد الفساد دول ناس ضد مصر، دول ناس ضد البلد عاوز يحكم تاني، وتضحك علينا قبل كدا وفي ناس كتير من حضراتكوا رحتوا جبتو مرسي وشفتو الدكتاتورية وشفتو السرقة، وشوفتوهم لما قتلوا الناس وشوفتوهم لما حرقوا الكنائس، انتو بتنسوا! هؤلاء لا يبتغون الحق يريدون اسقاط البلد وهذا الشعب يريد ابقاء النظام، لا يريد اسقاط النظام .. عاوز حياة الناس الاقتصادية تبقى كويسة،والناس الي تقول الحياة الاقتصادية صعبة اقلو انت بتبني ما بتبنيش لنفسك أنت تبني لعيالك".
اقرأ أيضا: أول مرة منذ سنوات..مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي
ليلة طويلة على الإعلام المصري، حاولوا خلال أغلب مساحات البث تصوير المظاهرات على أنها معركة مع الاخوان وانها هجمة جديدة تستهدف مصر، حاسدة لها بعد الانجازات العظيمة التي حققتها تحت قيادة الرئيس السيسي، خلال التغطية نشروا مقاطع فيديو للمعارض محمد علي في أوضاع تبدو مركبة و استقدموا شقيقه ليشهد بان محمد علي استحوذ على ارث اخيه، وتفننت كل قناة في عرض فبركاتها. كانت ليلة دفاع صاخبة لكن ومن تحت الصراخ يتبين ان دفعات السيسي الاعلامية قد انهارت وتم استهلاكها،وانها تتحدث بصوت مرتفع ولا تقول ولا تبين.
En continu
- Hier 20:02 أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة
الاعتدال الخريفي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:20
|15:41
|12:19
|06:06
|04:39
|
29°
|32°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-23
|31°-24
|30°-23
|28°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(196 578) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 127) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 933) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 435) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 955) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 323) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 861) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 084) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 673) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 468) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 068) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 696) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 59 251) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 57 107) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 474) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 443) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 774) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 599) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 230) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 210) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: سفيان السليطي يكذّب هيئة الدفاع عن الشهيدين ويتّهمها بمغالطة الرأي العام وتزييف الوقائع