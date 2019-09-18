الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة تماشيا مع التوقعات

Mercredi 18 Septembre 2019



الأناضول

- خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75 - 2 بالمئة.وقال الفيدرالي في بيان اليوم الاربعاء، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2 بالمئة.وهذه المرة الثانية التي يخفض فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2019، بعد تنفيذه خفضا مطلع أغسطس/ آب الفائت بنسبة 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ 11 عاما.وذكر الفيدرالي اليوم، أن المعلومات منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة في أغسطس/ آب الماضي، تشير إلى أن "سوق العمل ما تزال قوية، والنشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل معتدل، وظلت نسبة البطالة منخفضة".ويعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة، في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 بالمئة في الربع السابق له.