قدم: البنزرتي يهزم بطل جيبوتي بثلاثية عربيًا

Lundi 19 Août 2019
الأناضول - حقق فريق البنزرتي التونسي، الإثنين، انتصارًا على نظيره أساس تيليكوم بطل جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية لكرة القدم.
بذلك، انتزع البنزرتي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة العربية.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين فريقي فومبوني كلوب بطل جزر القمر وشبيبة الساورة الجزائري.
أنهى البنزرتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه حسام الحباسي في الدقيقة 31.
وفي الوقت الذي بحث فيه بطل جيبوتي عن التعادل، أضاف البنزرتي الهدفين الثاني والثالث عن طريق مروان الصحراوي و علاء الدين الدريدي في الدقيقتين 69 و78.
بذلك، انتزع البنزرتي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة العربية.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين فريقي فومبوني كلوب بطل جزر القمر وشبيبة الساورة الجزائري.
أنهى البنزرتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه حسام الحباسي في الدقيقة 31.
وفي الوقت الذي بحث فيه بطل جيبوتي عن التعادل، أضاف البنزرتي الهدفين الثاني والثالث عن طريق مروان الصحراوي و علاء الدين الدريدي في الدقيقتين 69 و78.
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Par:kerker (France )
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